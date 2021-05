Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane lâche un message fracassant sur son avenir !

Publié le 15 mai 2021 à 15h00 par D.M.

Annoncé sur le départ, Zinédine Zidane a réagi aux rumeurs sur son avenir et a laissé entendre qu’il pourrait prochainement quitter le Real Madrid.

L’avenir de Zinédine Zidane fait l’objet de nombreuses spéculations. The Daily Mail a indiqué ce jeudi que l’entraîneur français avait pris la décision de quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Usé mentalement et en désaccord avec Florentino Perez, le technicien souhaiterait mettre fin à son aventure espagnole, peu importe si son équipe remporte le championnat. Interrogé sur son avenir à plusieurs reprises, Zidane a toujours laissé planer le doute sur son avenir : « On va finir la saison. Pour la suite, ce que je peux dire, c’est que je vais rendre les choses faciles pour le club, parce que le club m’a toujours tout donné » avait-il par exemple confié après l’élimination de son club en Ligue des champions. Annoncé à la Juventus ou encore en équipe de France, l’entraîneur du Real Madrid a de nouveau été interrogé sur son futur en conférence de presse.

« Il y a un moment où il faut changer »