Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Graët avait une occasion à saisir avec Zidane !

Publié le 15 mai 2021 à 10h30 par La rédaction mis à jour le 15 mai 2021 à 10h35

Zinédine Zidane pourrait quitter le Real Madrid en fin de saison. Mais cet éventuel départ ne signifie pas qu’il retrouvera un banc rapidement.

La fin de saison du Real Madrid met les nerfs de tout le monde à rude épreuve. Eliminés de la Ligue des champions par Chelsea, les Merengues peuvent toujours croire à un titre de champion mais pourraient perdre leur entraîneur, Zinédine Zidane. Pressenti sur le départ depuis plusieurs semaines, le Français est de plus en plus proche de la sortie et certains lui imaginent même déjà un futur en tant que sélectionneur.

Zinedine Zidane aurait une clause pour l'Equipe de France, mais...