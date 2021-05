Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un favori se dégage pour la succession de Zidane !

Publié le 15 mai 2021 à 10h00 par La rédaction

Zinédine Zidane pourrait quitter le Real Madrid en fin de saison. Pour le remplacer, les dirigeants Merengues pourraient promouvoir Raúl, l’entraîneur de la réserve.

Eliminé en demi-finale de la Ligue des champions par Chelsea, le Real Madrid est toujours à la lutte avec le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid pour le titre de champion d’Espagne. Mais en coulisses, certains changements pourraient se préparer. En effet, Zinédine Zidane, l’entraîneur de la Casa Blanca , pourrait bien être sur le départ et ne plus se trouver que le banc du Real Madrid l’année prochaine.

Raúl, le nouvel homme fort du Real Madrid ?