Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette révélation sur la bombe lâchée par la presse espagnole sur Zidane !

Publié le 15 mai 2021 à 20h00 par La rédaction

Alors que Zinédine Zidane est toujours l'entraîneur du Real Madrid, certaines rumeurs commencent à prendre de l'ampleur concernant un potentiel départ. Cependant, celles-ci seraient à prendre avec des pincettes...

Il y a quelques heures, TeleMadrid lâchait une énorme bombe concernant Zinedine Zidane, expliquant que le Français allait quitter le Real Madrid à un an du terme de son contrat. Un véritable tremblement de terre au Real Madrid si cela venait à se confirmer, bien que les doutes concernant l'avenir de Zidane restent légitimes. Cependant, cette information n'est pas encore proche de la réalité comme l'a indiqué Antoine Simonneau, correspondant sportif à Madrid pour L'Equipe .

Zidane n'aurait pas encore pris sa décision