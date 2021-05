Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Allegri, Raul... Pérez a tranché pour la succession de Zidane !

Publié le 16 mai 2021 à 18h10 par A.D.

Alors que Zinedine Zidane devrait claquer la porte du Real Madrid cet été, Florentino Pérez aurait placé les noms de Massimiliano Allegri et de Raul sur sa short-list. Après mûre réflexion, le président merengue aurait décidé de miser sur le coach italien pour la succession de Zinedine Zidane. D'ailleurs, l'arrivée de Massimiliano Allegri au Real Madrid pourrait se concrétiser dans les prochaines heures.

Lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2022, Zinedine Zidane ne devrait pas aller au bout de son contrat. Alors qu'il vit une saison 2020-2021 plus que compliquée, le coach français aurait décidé de partir dès la fin de cet exercice. Selon les dernières informations du journaliste Fernando Burgos, divulguées sur les ondes de la Onda Cero , Zinedine Zidane aurait même déjà annoncé son choix à ses joueurs. Pour remplacer son entraineur, Florentino Pérez aurait deux noms en tête : Massimiliano Allegri et Raul. Et il semblerait qu'il ait déjà tranché entre ces deux techniciens.

Max Allegri, l'heureux élu pour prendre la succession de Zidane ?