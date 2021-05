Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grande préférence pour la succession de Zidane ?

Publié le 16 mai 2021 à 14h00 par La rédaction

Zinédine Zidane pourrait quitter le Real Madrid dès la fin de cette saison. Pour le remplacer, Florentino Pérez aurait une liste de trois noms, rangés par ordre de préférence.

Le second passage de Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid touche peut-être à sa fin. Si le premier avait été flamboyant, celui-ci ne laissera pas les mêmes souvenirs aux supporters du Real Madrid. Surtout, il pourrait entraîner le départ de l’ancien numéro 10 des Bleus sur une saison qui pourrait être blanche, si les Merengue ne parviennent pas à passer devant l’Atlético de Madrid lors des deux dernières journées de la Liga.

Le Real Madrid se prépare à son départ