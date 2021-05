Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme message de Mandanda sur l’arrivée d’un nouveau gardien !

Publié le 16 mai 2021 à 12h45 par T.M.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OM, Steve Mandanda sait qu’il devrait être concurrencé la saison prochaine. Mais le portier marseillais est prêt à en découdre.

Cet été, de nombreux changements seront opérés au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. Et parmi les priorités, Pablo Longoria avait fait savoir qu’il recherchait notamment un nouveau gardien. Si Steve Mandanda sera toujours là la saison prochaine, l’idée serait de recruter un numéro 1 bis afin d’assurer la transition et la succession de l’international français à moyen terme. Depuis plusieurs semaines désormais, la quête d’un nouveau gardien fait parler à l’OM, qui aurait notamment cochés les noms d’Alexander Nübel (Bayern Munich) et Alban Lafont (FC Nantes).

« On doit faire signer un gardien. Mais je serai là »