Mercato - OM : Le prochain buteur de Sampaoli trouvé en Ligue 1 ?

Publié le 16 mai 2021 à 4h00 par T.M.

Avec les possibles départs d’Arkadiusz Milik et de Dario Benedetto, l’OM pourrait avoir besoin d’un buteur cet été. Et la solution pourrait bien se trouver en Ligue 1.

Cet été, un grand remue-ménage est attendu à l’OM. Et cela pourrait notamment bouger à la pointe de l’attaque de Jorge Sampaoli. En fin de contrat, Valère Germain ne sera pas conservé, Dario Benedetto pourrait lui aller chercher du temps de jeu loin de la Canebière tandis que le flou persiste toujours sur l’avenir d’Arkadiusz Milik. D’ici quelques semaines, l’OM pourrait ainsi se retrouver sans buteur et pour Pablo Longoria, il faudra alors s’activer pour un trouver un autre.

Un attaquant made in Ligue 1 ?