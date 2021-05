Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : De l’espoir pour Longoria avec Arkadiusz Milik ?

Publié le 13 mai 2021 à 20h30 par T.M.

A l’approche du mercato estival, l’une des questions à l’OM est de savoir si Arkadiusz Milik restera la saison prochaine. Et alors que la tendance a longtemps été pas bonne pour les Phocéens, elle pourrait finalement s’inverser. Explications.

En janvier dernier, l’OM a réussi à un très joli coup en allant chercher Arkadiusz Milik à Naples. Sur la touche, le Polonais avait besoin de relancer sa carrière pour l’Euro et les Phocéens avaient besoin d’un grand buteur. Les deux parties étaient donc faites pour s’entendre et depuis janvier, cette union fonctionne très bien. Alors que Milik réalise de très bons matchs avec l’OM, étant d’une grande aide pour l’équipe de Jorge Sampaoli, une grande incertitude plane toutefois autour de l’avenir du buteur de 26 ans. En effet, à peine arrivé, il pourrait déjà repartir, à cause d’une clause libératoire à hauteur de 12M€. A l’OM, on aimerait bien évidemment le garder. Pablo Longoria ferait tout pour cela et d’ailleurs, le président marseillais ne cesse de répéter qu’il a le contrôle sur l’avenir d’Arkadiusz Milik. Mais cela pourrait être plus compliqué que cela tant l’opportunité est intéressante et certains cadors seraient déjà à l’affût à l’instar notamment de la Juventus.

« Milik est heureux à l’OM »