Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme retour de flamme pour ce joueur de Ligue 1 !

Publié le 15 mai 2021 à 20h10 par D.M.

Annoncé dans le viseur de Pablo Longoria lors du dernier mercato hivernal, El Bilal Touré (Stade de Reims) serait toujours dans les petits papiers de l'OM.

Le mercato estival devrait permettre à l’OM de changer de visage notamment en attaque. Arrivé à Marseille en 2017, Valère Germain ne prolongera pas son contrat et quittera la cité phocéenne à la fin de la saison. Certains médias italiens annoncent également une possible arrivée d’Arkadiusz Milik à la Juventus, même si l’international polonais a récemment tenu à rassurer les supporters marseillais : « Je n'ai jamais dit que je voulais quitter Marseille. Je suis très heureux ici. Je joue, je marque. Je me sens bien ici. Marseille m'a donné une chance dans un moment difficile. J'ai vraiment apprécié ça. J'ai un contrat avec Marseille. Ça dépendra aussi du club. » Quant à Dario Benedetto, il serait tenté par une aventure en MLS.

Longoria toujours attentif à la situation d'El Bilal Touré