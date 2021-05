Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est bien passé à l'action pour cette pépite brésilienne !

Publié le 15 mai 2021 à 18h10 par La rédaction

Selon les médias brésiliens, l'OM aurait proposé 25M€ pour racheter le contrat de Gerson, sous contrat jusqu'en 2023 avec Flamengo.

Pablo Longoria compte renforcer de nombreux secteurs lors du prochain mercato estival, et notamment l’entrejeu. Repositionné au milieu de terrain, Boubacar Kamara susciterait l’intérêt de plusieurs clubs européens et pourrait quitter l’OM en cas d’offre satisfaisante. Pour le remplacer, le dirigeant phocéen aurait activé plusieurs pistes, notamment celle menant à Mattéo Guendouzi, prêté cette saison par Arsenal au Hertha Berlin. Désireux de renforcer le milieu de terrain, Pablo Longoria suivrait également la situation d’un jeune joueur brésilien, annoncé ces dernières semaines dans le viseur de l’OL et du FC Barcelone.

Gerson veut rejoindre l'OM