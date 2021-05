Foot - Mercato - PSG

Mercato : Juve, Milan, PSG... L’heure du choix est arrivée pour Icardi !

Publié le 16 mai 2021 à 13h30 par A.C.

Définitivement acheté par le Paris Saint-Germain l’été dernier, après un prêt d’un an, Mauro Icardi pourrait bien tirer sa révérence à la fin de la saison.

Lorsqu’il est arrivé au Paris Saint-Germain, tout le monde s’est dit que le prêt de Mauro Icardi était un excellent coup. Véritable tueur des surfaces de Serie A, l’Argentin cherchait une solution pour se sortir de l’impasse à l’Inter, ce que le PSG lui a offert. Ses premiers mois ont bons, même très bons, avec notamment 5 buts en phase de poules de la Ligue des Champions. Mais tout a basculé début 2020. Icardi s’est en effet retrouvé malgré lui au centre de la guerre que se livraient Leonardo et Thomas Tuchel, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’Allemand ne voulait pas du joueur. Plusieurs pépins physiques sont venus compliquer encore plus les choses, mais le départ de Tuchel et l’arrivée de Mauricio Pochettino semblaient pouvoir relancer sa carrière au PSG.

Entre Icardi et le PSG, ça ne colle pas

Nous voilà en mai et ce n’est toujours pas ça pour Mauro Icardi. La situation semble même s’être aggravée ! D’après les informations de L’Équipe , l’attaquant argentin aurait annoncé au Paris Saint-Germain vouloir partir à la fin de la saison, alors que son contrat court jusqu’en 2024. Les dirigeants parisiens ne souhaiteraient pas s’en séparer à en croire L’Équipe , mais l’entourage d’Icardi serait déjà en train de ratisser le marché pour trouver un nouveau club. Le son de cloche est différent du côté du Parisien . Ce dimanche, le quotidien explique que le PSG serait plus qu’ouvert à un départ d’Icardi. Cela libérerait en effet une place en attaque, mais surtout des liquidités, qui pourraient être investies dans des dossiers plus importants.

Icardi au Milan AC pour remplacer Ibrahimovic ?