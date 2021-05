Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre déjà à prévoir pour l’avenir de Mauro Icardi ?

Publié le 15 mai 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 15 mai 2021 à 11h42

Alors qu’il a été acheté par le Paris Saint-Germain l’été dernier, Mauro Icardi songerait d’ores et déjà à quitter le club de la capitale française au cours du mercato estival à venir. Seulement voilà, pour l’heure, les pensionnaires du Parc des Princes ne l’entendraient pas de cette oreille, et ce en dépit de leur déception à l’égard du buteur argentin.

À l’été 2019, le PSG était persuadé d’avoir fait une affaire en enregistrant la signature de Mauro Icardi à l’Inter, club au sein duquel il était devenu un élément indésirable. Recruté dans le cadre d’un prêt, l’Argentin a ensuite été acheté par Leonardo au cours du dernier mercato estival contre environ 55 M€. Il s’agissait d’une somme élevée en temps d’économie perturbée par le Covid-19, mais ce choix fort démontrait toute la confiance du directeur sportif du PSG à l’égard du natif de Rosario. Seulement voilà, plusieurs mois après, force est de constater que ce choix n’était peut-être pas le plus judicieux pour l’écurie parisienne. Et pour cause, malgré de bons premiers mois, Mauro Icardi déçoit grandement les observateurs du PSG en raison de ses performances bien en-dessous des attentes et de ses blessures trop fréquentes, possiblement provoquée par son hygiène de vie qui ne serait pas la plus rigoureuse.

Mauro Icardi voudrait déjà s’en aller !

Et tandis qu’il semble être en plein échec chez les champions de France en titre, Mauro Icardi aurait l’intention de s’en aller, seulement un an après son transfert. C’est tout du moins ce qu’annonce L’Equipe ce samedi, le quotidien français expliquant que l’Argentin aurait même d’ores et déjà communiqué à sa direction ses envies d’ailleurs en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts. De plus, selon le même média, l’entourage de Mauro Icardi serait déjà en train de s’activer dans l’optique de lui trouver un nouveau point de chute pour qu’il puisse quitter le PSG, où il traînerait son spleen. Pour autant, l’écurie parisienne n’aurait pas encore l’intention de se séparer de son buteur pour l’instant. En effet, toujours selon les informations de L’Equipe , Leonardo ne parlerait jamais de la possibilité de recruter un nouveau avant-centre quand il parle de ses plans de recrutement à ses interlocuteurs. En fait, il serait pleinement conscient que vendre Mauro Icardi dans cette période post-Covid serait très délicat dans la mesure où il y a peu de chance qu’un club formule une offre suffisamment élevée pour faire passer la pilule de cet échec dont il est à l’origine, puisque le recruter était bel et bien son choix.

Le PSG serait déçu de Mauro Icardi, mais Mauricio Pochettino ne veut pas le laisser tomber !