Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tranché pour Mauro Icardi !

Publié le 15 mai 2021 à 9h45 par H.G. mis à jour le 15 mai 2021 à 9h47

Alors que Mauro Icardi aurait fait part de ses envies d’ailleurs à sa direction, le PSG ne serait pour autant pas en train de travailler sur un départ de son attaquant argentin.

Le moins que l’on puisse dire est que Mauro Icardi vit une période délicate au PSG depuis un an et demi. En effet, celui qui a été acheté à l’Inter contre environ 55 M€ après une saison en prêt n’est que l’ombre de lui-même dans la capitale française tant il alterne entre des blessures et des performances bien en-dessous des attentes. Et à en croire les informations dévoilées par L’Equipe ce samedi, le natif de Rosario aurait l’intention que sa mauvaise passe à Paris prenne fin en partant se relancer ailleurs dans la mesure où il aurait communiqué à la direction du PSG son intention de s’en aller lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Le PSG ne retiendra pas Mauro Icardi, mais…