Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara a tranché pour son avenir !

Publié le 15 mai 2021 à 9h15 par D.M.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara pourrait bien décider de quitter l'écurie phocéenne à la fin de la saison afin de franchir un pallier dans sa carrière et rejoindre un club plus huppé.

Président de l'OM, Pablo Longoria ne va pas chômer cet été. En effet, plusieurs joueurs s'apprêtent à quitter Marseille à la fin de la saison. En grande difficulté financière, le club marseillais voudrait dégraisser son effectif et renflouer ses caisses. Ainsi, certains éléments ne devraient pas être retenus en cas d’offre satisfaisante à l’instar de Duje Caleta-Car, qui garde une belle côte en Angleterre, ou encore de Boubacar Kamara.

Kamara prêt à quitter l'OM ?