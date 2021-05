Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez prêt à tenter un incroyable coup... avec Ancelotti ?

Publié le 16 mai 2021 à 17h10 par A.C.

Alors que Zinedine Zidane semble s’approcher d’un départ, le Real Madrid pourrait se tourner vers un ancien entraineur...

Il va y avoir du changement au Real Madrid ! La presse espagnole parle depuis quelques mois de Kylian Mbappé, mais la véritable révolution pourrait avoir lieu sur le banc. Zinedine Zidane serait toujours plus proche d’un départ et désormais, la question serait juste de savoir qui le remplacera. En Italie on est persuadés que Florentino Pérez se tournera vers Massimiliano Allegri. Après deux années loin des terrains, l’ancien de la Juventus semble prêt à reprendre du service et le Real Madrid serait disposé à lui offrir un retour parfait.

Pérez prêt à faire revenir Ancelotti