Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Griezmann ?

Publié le 18 mai 2021 à 15h00 par B.C.

Alors qu’il ne fait toujours pas l’unanimité au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait être vendu par Joan Laporta lors du prochain mercato estival.

Recruté à l’été 2019 par le FC Barcelone, Antoine Griezmann peine encore à justifier l’investissement colossal réalisé par le club culé. L’international français réalise une saison plus convaincante sous les ordres de Ronald Koeman, avec 19 buts et 12 passes décisives en 50 apparitions, mais cela ne lui suffit toujours pas pour faire l’unanimité auprès des supporters et de sa direction. De retour à la présidence du Barça, Joan Laporta pourrait en effet décider de se séparer d’Antoine Griezmann durant le mercato estival, un scénario qui prend de l’ampleur au fil des jours…

Le Barça prêt à écouter les offres pour Griezmann