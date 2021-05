Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta mis sous pression pour Xavi ?

Publié le 18 mai 2021 à 10h30 par D.M.

Certains dirigeants du FC Barcelone voudraient miser sur Xavi pour remplacer Ronald Koeman. Mais l'actuel entraîneur d'Al-Sadd ne semble pas être la priorité de Joan Laporta.

Arrivé l’été dernier sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman est sur la sellette. Eliminé en huitième de finale de Ligue des champions par le PSG, le club catalan n’est pas parvenu à remporter le titre de champion d’Espagne cette saison. Des résultats décevants pour le FC Barcelone, qui pourraient avoir de lourdes répercussions sur l’avenir de Koeman. Selon Marca , le Néerlandais devrait s’entretenir avec son président, Joan Laporta, afin d’évoquer la suite. Un départ à la fin de la saison ne serait pas exclu et pour le remplacer, la formation blaugrana pourrait miser sur Xavi, qui a récemment prolongé son contrat avec Al-Sadd.

Xavi ne serait pas la priorité de Laporta