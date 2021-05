Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça sent la fin pour Ronald Koeman !

Publié le 17 mai 2021 à 12h30 par La rédaction

Arrivé cette saison sur le banc du FC Barcelone, le Néerlandais Ronald Koeman est sur la sellette depuis maintenant de nombreuses semaines. La défaite contre le Celta Vigo et l’échec en championnat pourraient précipiter sa chute.

Bien qu’il reste encore une journée de championnat à disputer, la saison du FC Barcelone est, elle, déjà terminée. Ce dimanche, le club catalan s’est incliné à domicile contre le Celta Vigo et a dit adieu à ses derniers espoirs de titre. Avec seulement une Coupe d’Espagne remportée cette saison, le bilan de son entraîneur, Ronald Koeman, est maigre et pourrait ne pas suffire à sauver sa place, lui qui est déjà sur la sellette depuis quelques semaines. Seul un doublé coupe-championnat aurait pu lui assurer un futur à Barcelone. Surtout que le président Joan Laporta, arrivé en cours de saison, ne semble pas être un grand fan du coach néerlandais.

Joan Laporta va recevoir Ronald Koeman

Même s’il reste encore un an dans le contrat de Ronald Koeman, il semble aujourd’hui difficile d’imaginer qu’il aille jusqu’à son terme. Marca explique que les mauvais résultats de cette saison, couplés à aux mauvaises prestations de l'équipe sur le terrain ces dernières semaines ont eu raison de la patience de Joan Laporta. Jeudi dernier, l’entraîneur et son président avaient prévu de se voir une nouvelle fois après la fin de cette saison 2020/2021. Mais, alors que le FC Barcelone n’a désormais plus rien à jouer, les deux pourraient se rencontrer plus tôt et une décision serait prise très rapidement. L’entraîneur néerlandais serait en tout cas conscient que sa place au Barça est plus que menacée.

Le FC Barcelone pense déjà à son successeur