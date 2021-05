Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le premier gros changement de l’ère Laporta prend forme !

Publié le 17 mai 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que la continuité de Ronald Koeman semble être remise en question, Xavi Hernandez aurait été sondé par l’administration Joan Laporta.

Et si Ronald Koeman ne passait pas l’été au FC Barcelone ? Jeudi, l’entraîneur néerlandais s’est entretenu avec son président Joan Laporta et son vice-président Rafael Yuste dans un restaurant dans le centre de la ville catalane. Bien que les différents médias aient expliqué qu’il n’aurait pas s’agi d’une entrevue pour parler de sa continuité et de la saison prochaine, il se pourrait que Koeman soit remercié un an avant d’expiration de son contrat (juin 2022).

Koeman OUT, Xavi IN ?