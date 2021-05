Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Agüero, Depay… Laporta est fixé dans ce chantier colossal !

Publié le 16 mai 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 16 mai 2021 à 19h37

Alors que le FC Barcelone aurait érigé en tant que priorité le recrutement d’un nouvel avant-centre, le club catalan pourrait d’ores et déjà faire une croix sur son choix numéro que serait Erling Haaland. En revanche, avec ses deux autres cibles, la tendance semble lui être plus favorable.

Bien qu’il n’entrait pas dans les plans de Ronald Koeman en raison de son net déclin physique, Luis Suarez a laissé un énorme vide au FC Barcelone. Et pour cause, du fait de ses moyens financiers limités, l’écurie catalane s’est montrée incapable de lui enrôler un successeur au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts et a donc passé toute cette saison 2020/2021 sans véritable avant-centre titulaire. Ainsi, fort logiquement, la direction barcelonaise présidée par Joan Laporta aurait décidé de remédier à ce problème lors du mercato estival à venir et aurait fait de ce chantier une priorité absolue. Dans cette optique, bon nombre de noms ont été annoncés sur les tablettes du FC Barcelone, à commencer par celui d’Erling Haaland.

« Haaland jouera avec nous la saison prochaine »

Il faut dire que l’attaquant norvégien affole les compteurs depuis un an et demi au Borussia Dortmund, chose qui a conduit plusieurs clubs européennes à se positionner pour l’accueillir cet été. Seulement voilà, mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone et les autres prétendants à la signature du natif de Leeds, Erling Haaland n’ira pas voir ailleurs lors de la session estivale des transferts à venir. C’est tout du moins ce qu’a martelé le directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc, au micro de Sky Germany ce dimanche. « Haaland jouera avec nous la saison prochaine. Je l’ai dit partout : nous continuons à prévoir l’équipe autour de lui. Je pourrais le dire cinq fois de plus, si c’est ce que vous voulez », a-t-il indiqué. Bref, autant dire que le Borussia Dortmund ne compte pas laisser filer si facilement sa pépite norvégienne au cours du prochain mercato estival. La tendance est donc clairement négative pour le FC Barcelone, mais ce n’est pas pour autant que le club catalan se trouve démuni pour autant...

Tous les feux semblent au vert pour Sergio Agüero et Memphis Depay !