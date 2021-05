Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria va devoir batailler pour ce joueur du Bayern Munich !

Publié le 16 mai 2021 à 19h15 par La rédaction

Cherchant un successeur à Steve Mandanda, Pablo Longoria aurait coché le nom d'Alexander Nübel sur sa liste. Mais l'OM va devoir faire face à une concurrence rude dans le dossier.

Malgré son dévouement loyal envers l’OM depuis des années, Steve Mandanda se fait de plus en plus vieillissant. Ainsi, Pablo Longoria se serait mis à la recherche d’un gardien de but pour assurer la succession de l’international tricolore. En ce sens, le président du club phocéen aurait coché le nom d’Alexander Nübel sur sa liste. Le joueur de 24 ans a très peu joué depuis son arrivée au Bayern Munich. L’Allemand se chercherait donc un point de chute. Mais la formation olympienne pourrait avoir quelques problèmes dans le dossier.

D’autres clubs de Ligue 1 seraient en contact avec Nübel