Mercato - OM : Un retour à la charge pour cette piste hivernale ? La réponse !

Publié le 16 mai 2021 à 17h15 par T.M.

Après avoir tenté sa chance pour Angelo Fulgini durant l’hiver, l’OM serait visiblement passé à autre chose en ce qui concerne le joueur d’Angers.

A la recherche d’un milieu de terrain cet hiver, Pablo Longoria a fini par acter le renfort d’Olivier Ntcham, prêté par le Celtic Glasgow. Mais d’autres noms étaient dans les petits papiers du président de l’OM. Cela était notamment le cas d’Angelo Fulgini, mais cela ne s’est finalement pas fait et le milieu de terrain d’Angers est finalement resté dans son club pour des raisons financières. Et alors qu’un départ devrait intervenir cet été pour Fulgini, cela ne devrait pas être pour rejoindre l’OM.

L’Allemagne ou l’Angleterre plutôt que l’OM !