Mercato - Barcelone : Koeman, Xavi… Une tendance claire se dessine !

Publié le 16 mai 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 16 mai 2021 à 17h33

Alors qu’il est annoncé que Ronald Koeman pourrait ne pas poursuivre son aventure sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine, l’entraîneur néerlandais s’accroche pour l’heure à son poste, et ce dans un contexte où la piste Xavi a pris du plomb dans l’aile.

Le moins que l’on puisse dire est que Ronald Koeman ne vit pas une première saison de tout repos sur le banc du FC Barcelone. Et pour cause, celui qui est arrivé l’été dernier en lieu et place de Quique Setién n’a pas réussi à empêcher son équipe de se montrer très inégale tout au long de l’année. Pire encore, son Barça n’est pas parvenu à s’illustrer au cours des moments charnières de la saison. En Ligue des champions, les coéquipiers de Lionel Messi sont effectivement tombés dès les huitièmes de finale face au PSG, tandis que leur course au titre en Liga s’est grandement compliquée cette semaine après leur match nul 3-3 sur la pelouse du Levante UD. Dans ce contexte, il est annoncé que le crédit de Ronald Koeman s’est effrité en interne et que le board du FC Barcelone présidé par Joan Laporta perdrait confiance en lui.

Ronald Koeman veut rester !

Seulement voilà, malgré ce contexte d’incertitude autour de son avenir, Ronald Koeman refuse d’abdiquer alors que son contrat expirera en juin 2022. Et présent en conférence de presse ce samedi à la veille de la rencontre des Blaugrana contre le Celta de Vigo, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas a affirmé son envie de rester sur le banc barcelonais la saison prochaine, s’en remettant ainsi au jugement de Joan Laporta en fin d’exercice. « J'ai déjà dit que nous parlerons après la saison. Surtout du côté du club, car je suis heureux et je veux continuer. C'est un chemin qui ne se termine pas cette saison, nous avons fait de bonnes choses et il y a des données spectaculaires. Il y a beaucoup de choses positives. Critiquer et dire des choses qui à un moment donné ont été parfaites et tout est horrible, ce n'est pas juste. (…) Je n’en dirai pas plus sur mon futur. C'est tout. Le club a le dernier mot, quand le président ne parle pas ou quand il parle, il y a la vérité. Dans ce sens, je suis très calme », a-t-il alors expliqué.

