Mercato - Barcelone : L'arrivée de Memphis Depay déjà actée ? La réponse !

Publié le 16 mai 2021 à 8h30 par K.V. mis à jour le 16 mai 2021 à 8h32

En fin de contrat avec l'OL, Memphis Depay devrait rejoindre librement le FC Barcelone cet été. Rien ne serait encore fait mais...

Alors qu'il arrive au terme de son contrat le liant à l'OL, Memphis Depay est libre de faire le choix qu'il souhaite pour la suite de sa carrière. Des plus courtisés par Ronald Koeman et le FC Barcelone depuis plus d'un an, le Néerlandais pourrait bien remplacer un certain Luis Suarez. Ce dont rêve l'entraîneur du Barça depuis son arrivée à la tête du club. Alors que Marca évoquait ce jeudi un accord entre les différentes parties, il semblerait que les discussions n'en soient pas encore à ce stade.

Pas encore d'accord