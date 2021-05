Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est déjà écrit pour Memphis Depay !

Publié le 14 mai 2021 à 1h00 par T.M.

Depuis un an, Memphis Depay est annoncé au FC Barcelone. Et visiblement, l’arrivée du Néerlandais en Catalogne serait bien pour cet été.

A son arrivée sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman avait fait une grande demande à sa direction. L’entraîneur néerlandais avait ainsi réclamé l’arrivée de Memphis Depay afin de remplacer Luis Suarez. Toutefois, faute d’argent, l’attaquant de l’OL n’a pu rejoindre les Blaugrana. Mais cet été, la tendance sera bien différente. En effet, Depay arrive au terme de son contrat avec les Gones et tout indique qu’il rejoindre le Barça à l’intersaison. Ce jeudi, Marca n’hésite d’ailleurs pas à parler d’un accord entre les différentes parties.

Si Koeman reste…