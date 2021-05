Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision fracassante prise pour l’avenir de Lionel Messi ?

Publié le 16 mai 2021 à 5h15 par T.M.

A Barcelone, Joan Laporta semble vouloir tout faire pour retenir Lionel Messi et le faire signer un nouveau contrat. A moins que…

L’avenir de Lionel Messi est toujours plus qu’incertain. Alors que la fin de saison approche, la star du FC Barcelone n’a pas encore fait son choix et étant donné que La Pulga arrive au terme de son contrat, elle pourrait donc partir libre cet été. Un scénario que veut toutefois éviter Joan Laporta. Elu président du Barça, il a fait de la prolongation de Messi sa priorité. Reste cependant à trouver les arguments pour le convaincre. Et pour cela, Laporta souhaiterait notamment recruter Erling Braut Haaland. Mais encore le Norvégien et l’Argentin, il pourrait n’y avoir qu’une place pour deux.

Haaland grâce à Messi ?