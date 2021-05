Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Haaland… Une incroyable décision prise par Joan Laporta ?

Publié le 15 mai 2021 à 17h00 par B.C.

Malgré sa volonté de prolonger Lionel Messi, Joan Laporta serait disposé à sacrifier l’international argentin afin d’accélérer les négociations pour le transfert d’Erling Haaland au FC Barcelone.

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Joan Laporta s'est fixé une grande priorité. L’avocat de formation souhaite en effet convaincre Lionel Messi de prolonger son bail, mais l’Argentin veut attendre la fin de saison avant de trancher sur son avenir. En attendant, le président du Barça travaille sur d’autres dossiers chauds, et notamment le cas Erling Haaland. D’après la presse espagnole, l’attaquant du Borussia Dortmund est la grande priorité du club culé, et ce malgré l’avancée des discussions avec Sergio Agüero (Manchester City) et Memphis Depay (OL). D’ailleurs, Joan Laporta serait disposé à faire un sacrifice colossal pour parvenir à ses fins.

Messi sacrifié pour Haaland ?