Mercato - Barcelone : Xavi sur le point de faire son retour au Barça ? Il répond !

Publié le 17 mai 2021 à 17h00 par H.G.

Alors qu’il est arrivé à Barcelone ce lundi en début d’après-midi, les spéculations vont bon train autour d’un retour de Xavi au sein du club catalan. Mais pour l’heure, le principal intéressé a nié cette éventualité.

Le FC Barcelone a perdu tout espoir de titre en Liga ce dimanche après sa défaite 2-1 à domicile contre le Celta de Vigo. Mais cette nouvelle contre-performance des Blaugrana pourrait ne pas uniquement avoir une conséquence sportive. En effet, celle-ci aurait encore plus fragilisé la figure de Ronald Koeman sur le banc du Barça. Le technicien néerlandais arrivé l’été dernier en lieu et place de Quique Setién pourrait en effet payer le visage inégal de son équipe tout au long de cette saison 2020/2021 en ayant limogé à son terme, à un an de la fin de son contrat. C’est tout du moins ce qui est annoncé dans la presse ces dernières heures, et le nom de Xavi a été avancé comme une hypothèse pour le remplacer sur le banc du FC Barcelone.

« Je viens pour des vacances »