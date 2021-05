Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une décision fracassante pour l’avenir de Kevin Strootman ?

Publié le 17 mai 2021 à 15h10 par T.M.

Du côté de l’OM, on ne semble clairement plus compter sur Kevin Strootman. Et cela pourrait amener Pablo Longoria à faire un énorme choix.

Plus gros salaire de l’OM et décevant sur le terrain, Kevin Strootman était comme un boulet enchainé au pied des Phocéens. Pendant longtemps, ils ont ainsi cherché de se débarrasser du Néerlandais et la solution a finalement été trouvée par Pablo Longoria cet hiver avec un prêt de 6 mois au Genoa. Une solution de courte durée donc puisque Strootman est censé faire son retour à l’OM d’ici peu, la fin de saison approchant. Toutefois, sur la Canebière, on n’a semble-t-il pas vraiment envie de se retrouver une nouvelle fois avec l’ancien de l’AS Rome sur les bras et la direction phocéenne pourrait ainsi agir en conséquence.

Un transfert à… 0€ ?