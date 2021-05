Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message fort de Thauvin sur sa succession !

Publié le 17 mai 2021 à 10h10 par T.M.

Alors que Florian Thauvin va quitter l’OM, la mission pour les Phocéens est désormais de le remplacer. Et à ce sujet, le futur joueur des Tigres a fait une annonce.

Arrivé à l’OM en 2013, et ayant passé 6 mois du côté de Newcastle, Florian Thauvin s’apprête à mettre un terme à son aventure phocéenne. En effet, ce dimanche, le Français a disputé son dernier match avec l’OM, lui qui va rejoindre prochainement le Mexique et les Tigres d’André-Pierre Gignac. Alors que Jorge Sampaoli et Pablo Longoria voulaient conserver Thauvin, cela est une grosse perte et cet été, l’une des missions sera donc de pallier ce départ. Et dans cette quête, le futur ex-Marseillais souhaite d’ailleurs le meilleur à son club.

« Le club méritait un joueur prêt à soulever des montagnes »