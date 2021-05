Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les révélations de Thauvin sur le rôle d’André-Pierre Gignac !

Publié le 17 mai 2021 à 9h15 par T.M.

En filant chez les Tigres, Florian Thauvin va donc devenir le coéquipier d’André-Pierre Gignac. Et ce dernier n’a pas été étranger au choix du futur ex-joueur de l’OM.

Ça y est, Florian Thauvin a disputé son dernier match sous le maillot de l’OM. Désormais, une nouvelle aventure va débuter pour l’international français puisqu’il prendra d’ici peu le chemin du Mexique. A 28 ans, le Marseillais a surpris tout le monde avec son choix, mais c’est bien les Tigres de Monterrey qui accueilleront Thauvin. A cette occasion, il rejoindra ainsi André-Pierre Gignac, son ancien coéquipier à l’OM. Et les deux joueurs n’ont pas manqué d’échanger à propos de ce transfert.

« C'est lui qui m'a appelé pour me parler du projet »