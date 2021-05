Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une occasion à saisir avec cette piste colossale !

Publié le 17 mai 2021 à 7h45 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été, Leonardo aurait identifié le profil de Jadon Sancho. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Borussia Dortmund, la pépite de 21 ans pourrait être vendue lors du prochain mercato estival en cas d'offre importante.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé est en discussion avec le PSG depuis de longues semaines pour prolonger. Toutefois, le champion du monde français ralentit les négociations car il ne veut pas signer un contrat longue durée avec le club de la capitale, et ce, pour garder la main mise sur son avenir, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Dans le cas où Kylian Mbappé ne prolongeait pas dans un avenir proche, le PSG pourrait donc préférer le vendre cet été, plutôt que de le céder gratuitement un an plus tard. Dans cette optique, Leonardo aurait coché le nom de Jadon Sancho pour remplacer potentiellement son numéro 7. Et pour l'attaquant du Borussia Dortmund, le directeur sportif du PSG aurait une belle ouverture.

Jadon Sancho libéré en cas d'offre importante ?