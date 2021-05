Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino change tout pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 17 mai 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Jusqu’ici très distant en ce qui concerne l’avenir très incertain de Kylian Mbappé au PSG, Mauricio Pochettino a change son fusil d’épaule en affichant un discours très offensif samedi à ce sujet.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’a pas encore pris de décision ferme quant à son avenir. Un dossier particulièrement épineux à gérer pour Leonardo et Mauricio Pochettino, même si l’entraîneur argentin du PSG avait jusqu’ici gardé une certaine distance dans sa communication. Mais en conférence de presse samedi, Pochettino a enfin affiché un souhait très clair sur l’avenir de Kylian Mbappé…

« On espère l’avoir pour beaucoup d’années »