Mercato - PSG : La vérité éclate sur la rumeur Lewandowski !

Publié le 16 mai 2021 à 22h15 par T.M.

Depuis quelques heures, il est question d’un intérêt du PSG pour Robert Lewandowski, qui pourrait être tenté par ce challenge. Toutefois, la vérité pourrait bien être différente.

Verra-t-on Robert Lewandowski avec un autre maillot que celui du Bayern Munich la saison prochaine ? Alors que le Polonais est sous contrat jusqu’en 2023 avec le club bavarois, son avenir pourrait s’écrire ailleurs et notamment en France. En effet, selon les informations de L’Equipe , le PSG pourrait se tourner vers Lewandowski afin d’assurer la succession de Kylian Mbappé, en cas de départ de ce dernier. Et comme l’a expliqué le quotidien sportif, le buteur du Bayern Munich pourrait être tenté par ce challenge à relever.

Une manoeuvre de Zahavi ?