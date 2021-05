Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino pousse Leonardo pour la prolongation de Mbappé !

Publié le 15 mai 2021 à 15h30 par A.C.

Au sein du Paris Saint-Germain, les déclarations se suivent concernant l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine en 2022.

L’avenir de Kylian Mbappé fait énormément parler. En effet, si Leonardo a réussi à boucler la prolongation de Neymar jusqu’en 2025, la situation est différente pour l’autre star du Paris Saint-Germain. Nous vous avons en effet expliqué sur le10sport.com que Mbappé n’a toujours pas donné une véritable réponse au PSG. Le temps passe et son contrat se termine dans un peu plus d’un an seulement ! Selon RMC Spor t la position parisienne est claire : pas question de commencer la nouvelle saison avec l’un des plus grands joueurs de l’effectif en fin de contrat. Ainsi, sans un accord rapide, le PSG sera contraint de vendre Mbappé lors du mercato estival.

« Retenir un joueur comme Mbappé c'est une priorité fondamentale pour tous »

Forcément, au sein du Paris Saint-Germain tout le monde veut voir Kylian Mbappé rester. C’est ce qu’a une nouvelle fois annoncé Mauricio Pochettino ce samedi, en conférence de presse. « Le PSG a un projet ambitieux et retenir un joueur comme Kylian Mbappé c'est une priorité fondamentale pour tous » a déclaré le coach du PSG, qui avait déjà souligné l’importance de Mbappé il y a seulement quelques jours. « C'est le joueur le plus important, le plus déterminant, de l'équipe aujourd'hui. C'est un joueur important comme le montre les statistiques. C'est difficile de se passer d'un joueur comme lui. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Le club compte sur lui, je compte sur lui. On espère l'avoir pour beaucoup d'années ». Mais les nouvelles de ces derniers jours ne vont pas forcément rassurer le PSG...

Le dossier Mbappé lié à Zidane ?