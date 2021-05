Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi reçoit un avertissement pour Lewandowski !

Publié le 17 mai 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Ciblé par le PSG dans l’optique d’un éventuel départ de Kylian Mbappé cet été, Robert Lewandowski reste néanmoins un élément indispensable du Bayern Munich comme l’a clairement souligné Karl-Heinz Rummenigge.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe ces derniers jours : Robert Lewandowski pourrait envisager de quitter le Bayern Munich cet été, et le PSG ferait partie des options envisagées par le buteur polonais. Une aubaine pour Nasser Al-Khelaïfi, puisque le président parisien a toutes les peines du monde à prolonger Kylian Mbappé, et le recrutement de Lewandowski pourrait permettre de tourner plus facilement la page avec l’ancien Monégasque. Mais Karl-Heinz Rummenigge, interrogé en conférence de presse, a annoncé fermement la couleur au PSG pour son buteur.

« Nous sommes heureux avec Lewandowski »