Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce de taille dans le dossier Lewandowski !

Publié le 16 mai 2021 à 13h10 par K.V.

Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG envisagerait de se tourner vers Robert Lewandowski. Mais au Bayern Munich, on ne semble pas forcément enclin à se séparer du Polonais.

Par le passé, le Paris Saint-Germain se serait déjà intéressé à Robert Lewandowski, en vain. Cet été, le club de la capitale pourrait de nouveau se tourner vers le Polonais qui, après 11 saisons en Bundesliga, pourrait se laisser tenter par un challenge à l’étranger. C'est en tout cas ce qu'a révélé L’Équipe , qui explique que Leonardo et le PSG se tourneraient vers un renfort en attaque en cas de départ de Kylian Mbappé, dont l'avenir demeure incertain pour le moment. Pour autant, si le PSG veut recruter Robert Lewandowski, il va falloir se frotter à un certain Karl-Heinz Rummenigge, qui assurait récemment que son protégé allait rester au Bayern Munich et qui lui a réaffirmé son attachement.

« Nous sommes tous heureux avec et pour Robert Lewandowski »