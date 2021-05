Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prévoit du très lourd pour remplacer Kylian Mbappé !

Publié le 16 mai 2021 à 11h30 par T.M.

Cet été, le PSG pourrait bien devoir se résoudre à se séparer de Kylian Mbappé. La mission sera alors de trouver la solution pour oublier le Français. Déjà au travail pour cela, Leonardo pourrait voir les choses en grand.

Alors que la fin de saison approche, le feuilleton Kylian Mbappé prend de plus en plus d’importance au PSG. D’ailleurs, ce samedi, en conférence de presse, Mauricio Pochettino a été très clair concernant le Français, assurant : « Le PSG a un projet ambitieux et retenir un joueur comme Kylian Mbappé c'est une priorité fondamentale pour tous. C'est le joueur le plus important, le plus déterminant, de l'équipe aujourd’hui ». Retenir Mbappé est donc une priorité, mais jusqu’à présent, l’attaquant parisien n’a toujours pas répondu favorablement aux offres de Leonardo pour prolonger. Par conséquent, se séparer de Kylian Mbappé cet été afin d’éviter un départ libre en 2022 est une réelle possibilité. A contre-coeur, le PSG pourrait donc lâcher le champion du monde, qui pourrait alors filer au Real Madrid. Une terrible perte qu’il faudra alors pallier.

Les options Messi et Salah !

Pour le PSG, remplacer Kylian Mbappé pourrait donc être un énorme casse-tête. Mais dans les bureaux parisiens, Leonardo se serait déjà préparer à cet énorme dossier. En effet, plusieurs pistes seraient à l’étude au cas où le Français venait à faire ses valises cet été. Et pour remplacer Mbappé, le PSG compterait bel et bien frapper un grand coup. Ainsi, comme l’explique L’Equipe ce dimanche, des contacts auraient déjà été pris avec Lionel Messi et Mohamed Salah. En fin de contrat au FC Barcelone, l’Argentin n’a toujours pas tranché pour son avenir et pourrait donc débarquer librement et gratuitement au PSG, où il pourrait notamment retrouver son ami, Neymar. En ce qui concerne l’Egyptien de Liverpool, il se dit qu’il serait l’option numéro 1 du Qatar pour oublier Mbappé. Et en coulisse, cela aurait même déjà bougé.

Le gros coup Lewandowski !