Mercato - PSG : Neymar, JO... Mbappé agacé par le PSG ?

Publié le 16 mai 2021 à 10h10 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’apprécierait pas vraiment le comportement de ses dirigeants.

L’avenir de Kylian Mbappé va commencer à devenir un problème pour le Paris Saint-Germain. En effet, si Neymar a bien prolongé comme nous vous l’annoncions sur le10sport.com, Leonardo attend toujours une véritable réponse de la part de Mbappé et son entourage. Interrogé sur l’avenir de sa star en conférence de presse, Mauricio Pochettino a souligné l’importance de Mbappé au sein du PSG de demain. « Le PSG a un projet ambitieux et retenir un joueur comme Kylian Mbappé c'est une priorité fondamentale pour tous » a déclaré le coach parisien ce dimanche, mettant clairement la pression sur Leonardo.

Tout pour Neymar et rien pour Mbappé