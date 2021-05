Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta est prévenu pour Erling Haaland !

Publié le 17 mai 2021 à 7h30 par La rédaction

En début de soirée ce dimanche, le directeur sportif du Borussia Dortmund Michael Zorc affirmait qu'Erling Haaland serait toujours un joueur des Jaunes et Noirs la saison prochaine. La tendance semble se préciser avec cette qualification en Ligue des Champions du BVB.

Au micro de Sky Sport Allemagne, dans des propos relayés par L’Equipe , le directeur sportif du Borussia Dortmund Michael Zorc réaffirmait ce dimanche qu’Erling Haaland évoluerait bien au sein du club allemand lors du prochain exercice : « Haaland jouera avec nous la saison prochaine. Je l’ai dit partout : nous continuons à prévoir l’équipe autour de lui. Je pourrais le dire cinq fois de plus, si c’est ce que vous voulez. » Ce soir après la qualification du club pour la prochaine Ligue des Champions, les propos prennent encore plus de sens...

Le BVB va tout faire pour le conserver !

Et pour cause, à en croire les informations dévoilées par Fabrizio Romano, le Borussia Dortmund aurait maintenant l'intention de se battre pour conserver Erling Haaland. La tâche promet de ne pas être simple pour le club de la Ruhr dans la mesure où plusieurs grandes écuries sont annoncées sur ses traces, à l'image du FC Barcelone, du Real Madrid ou encore Manchester City. Pas de quoi décourager le Borussia Dortmund, qui n'aurait donc bel et bien aucune intention de vendre sa pépite norvégienne, et ce en dépit du fait que cette fenêtre estivale des transferts sera la dernière au cours de laquelle sa clause libératoire fixée à 75 M€ ne sera pas active.