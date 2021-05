Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo dans le feuilleton Messi !

Publié le 17 mai 2021 à 7h15 par A.D.

En plus de Manchester City, Chelsea et Manchester United auraient également pu mettre des bâtons dans les roues de Leonardo pour Lionel Messi. Mais heureusement pour le directeur sportif du PSG, il n'aurait plus rien à craindre des Blues et des Red Devils pour le numéro 10 du Barça.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi n'aurait pas encore décidé s'il allait prolonger avec le Barça ou prendre le large et rejoindre un tout nouveau club. Toutefois, La Pulga serait de plus en plus ouverte à un départ. Comme l'a indiqué The Sun , le capitaine et numéro 10 du FC Barcelone serait prêt à revêtir un nouveau maillot la saison prochaine si on lui offrait un contrat à hauteur de 30M€. A en croire le média britannique, seuls deux écuries européennes auraient les épaules suffisamment solides pour débourser un tel montant pour Lionel Messi : le PSG et Manchester City. Et en dehors des Citizens de Pep Guardiola, Leonardo n'aurait pas d'autre adversaire de taille sur ce dossier.

Thomas Tuchel et Ole Solskjaer out pour Lionel Messi ?