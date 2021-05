Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut déjà oublier un énorme coup en Premier League !

Publié le 17 mai 2021 à 5h00 par T.M.

Aujourd’hui à Manchester City, Riyad Mahrez aurait pu être un joueur de l’OM si la direction phocéenne ne l’avait pas recalé à l’époque. Et il ne faudrait visiblement pas s’attendre à voir l’Algérien sous le maillot marseillais.

Formé au Havre, c’est sous le maillot de Leicester que Riyad Mahrez s’est révélé aux yeux du grand public. C’est ainsi de l’autre côté de la Manche qu’il a eu sa chance, après avoir été recalé par certains des plus grands clubs français. Cela a notamment été le cas de l’OM. Il y a quelques années maintenant, Mahrez avait passé un essai avec le club phocéen, mais pas au point de convaincre les dirigeants de l’OM de l’époque, notamment un certain Vincent Labrune, de le faire signer. De quoi donner d’énormes regrets aux fans marseillais, qui espèrent un jour voir le joueur de Manchester City sous leurs couleurs au Vélodrome.

« Ce n’est pas quelque chose que j’envisage »