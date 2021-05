Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une très grosse offre a été dégainée par Longoria !

Publié le 17 mai 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a des vues sur le jeune talent brésilien Gerson pour renforcer son entrejeu cet été, Pablo Longoria a formulé une offre de 24M€ dans ce dossier. Un montant encore insuffisant…

C’est d’ores et déjà acté, Michaël Cuisance et Olivier Ntcham, respectivement prêtés à l’OM avec option d’achat par le Bayern Munich et le Celtic Glasgow, ne seront pas conservés par Pablo Longoria en fin de saison. Le président du club phocéen va donc chercher à recruter du sang neuf au milieu de terrain durant le mercato estival, et ces dernières heures, un vif intérêt de l’OM pour Gerson (23 ans, Flamengo) a été évoqué. D’ailleurs, Longoria a déjà dégainé dans ce dossier….

L’OM a proposé 24M€ pour Gerson, mais…

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dimanche, l’OM a formulé une offre conséquente de 24M€ à Flamengo pour Gerson, mais la réponse du club brésilien a été très claire : il ne lâchera pas son milieu de terrain à moins de 30M€. Pablo Longoria est donc fixé sur le tarif de sa nouvelle piste, et devra donc tenter de trouver au plus vite un terrain d’entente avec l’écurie brésilienne pour boucler ce gros coup.