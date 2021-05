Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria prêt à faire une folie à 35M€ ?

Publié le 16 mai 2021 à 9h45 par T.M.

Ces dernières heures, ça s’enflamme à propos d’un intérêt de l’OM pour Gerson. Et afin de s’offrir le milieu de terrain de Flamengo, Pablo Longoria serait visiblement prêt à tout.

Cet été, Pablo Longoria souhaite recruter de nombreuses pépites à l’OM. Et alors que les noms de Thiago Almada et Amine Adli revenaient en boucle jusqu’à présent, voilà qu’une nouvelle piste anime l’actualité phocéenne. En effet, au Brésil, on a annoncé un vif intérêt de l’OM pour Gerson, milieu de terrain de 23 ans qui évolue actuellement à Flamengo. Jorge Sampaoli étant sous le charme du Brésilien, Longoria pourrait tout faire pour répondre aux demandes de son entraîneur. Pour cela, une offre de 25M€ a notamment été évoquée pour Gerson, mais l’addition pourrait finalement être plus importante.

Une nouvelle offre à venir ?