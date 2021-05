Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Gerson fait une énorme annonce sur l'OM !

Publié le 15 mai 2021 à 22h45 par La rédaction

Évoquée ce vendredi, la piste Gerson prend de l'ampleur du côté de l'OM. En effet, le père du joueur a répondu aux rumeurs concernant son fils ce samedi dans un média brésilien.

Alors que Kevin Strootman n'est plus désiré par l'OM et que Michaël Cuisance et Olivier Ntcham devraient retourner dans leur club respectif à l'issue de leur prêt, Pablo Longoria va devoir mettre la main sur un nouveau milieu de terrain durant l'été. L'OM s’intéresserait notamment à Matteo Guendouzi, prêté au Hertha Berlin par Arsenal, et Arturo Vidal (Inter), mais un autre joueur plairait particulièrement à Jorge Sampaoli. Ce vendredi, Globo a en effet révélé une offre de l'OM estimée à 25M€ pour Gerson, milieu de Flamengo. Une piste qui se confirme sérieusement.

« Que nous y allions ou non, je parlerai à mon fils. »