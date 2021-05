Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a reçu une première réponse pour sa priorité brésilienne !

Publié le 15 mai 2021 à 21h45 par B.C.

Alors que Jorge Sampaoli souhaiterait s’attacher les services de Gerson, Flamengo aurait déjà repoussé une proposition officielle de l’OM.

Le mercato estival approche à grands pas, et l’OM dispose déjà de quelques pistes pour se renforcer. Pablo Longoria souhaite notamment mettre la main sur un milieu de terrain, et Jorge Sampaoli semble avoir une idée précise à ce poste. D’après les informations de Globo , l’entraîneur de l’OM s’intéresserait à Gerson, actuellement à Flamengo, et une offre de 25M€ aurait déjà été formulée par le club phocéen selon le média brésilien. Cependant, l’OM devra se montrer plus généreux pour parvenir à ses fins dans ce dossier.

Flamengo a recalé l’OM pour Gerson