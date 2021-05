Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une arrivée à Marseille ? La réponse de Riyad Mahrez !

Publié le 16 mai 2021 à 18h15 par La rédaction

Les supporters marseillais auraient l'envie de voir certains joueurs venir terminer leur carrière à l'OM. Riyad Mahrez est l'un d'eux. Mais l'Algérien a de tout autre projet.

Finaliste de la Ligue des Champions de cette année, Riyad Mahrez fait tourner les têtes des supporters de l’OM. Très proche de certains Marseillais, l’Algérien est l’un des joueurs phares de Manchester City cette saison. Ainsi, les fans du club phocéen espéreraient que l’ailier de 30 ans vienne finir sa carrière au sein de la formation olympienne. Mais le principal intéressé a un autre projet et a tenu à mettre fin à ces spéculations très rapidement.

« Finir ma carrière à l’OM ? Non franchement, ce n’est pas quelque chose que je me dis »