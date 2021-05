Foot - PSG

PSG - Polémique : Riyad Mahrez égratigne Neymar et Kylian Mbappé !

Publié le 7 mai 2021 à 16h45 par La rédaction

Auteur d’un doublé mardi soir en demi-finale retour de Ligue des Champions contre le PSG, Riyad Mahrez n'a pas hésité à évoquer le manque d'efforts défensifs produits par Neymar et Kylian Mbappé.

Alors qu’il sort d’une double confrontation remarquable face au PSG en demi-finale de Ligue des Champions avec notamment un doublé au retour, Riyad Mahrez n’a pas hésité à critiquer Neymar et Kylian Mbappé sur leur manque d’efforts défensifs. En effet, pour l’Algérien de 30 ans qui semblait pourtant avoir tourné la page PSG, ne pas défendre à ce niveau de compétition est très pénalisant si on veut aller au bout. Pour lui comme pour beaucoup, remporter une Ligue des Champions passe en premier par les efforts collectifs comme il l'a clairement indiqué dans les colonnes de L'Equipe .

« Pour être un joueur de très, très haut niveau, il faut faire ce genre d'efforts »