Manchester City : Mahrez a déjà tourné la page PSG !

Publié le 6 mai 2021 à 21h40 par La rédaction

Alors que Manchester City s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions en éliminant le PSG, les célébrations n’auront été que de courte durée comme l’a expliqué Riyad Mahrez.